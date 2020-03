Sono salite a 4.825 le vittime del Coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 793 unità. È il maggior incremento dall'inizio dell'emergenza. Venerdì l'aumento era stato di 627 morti. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.



I malati di coronavirus in Italia sono complessivamente 42'681, con un incremento rispetto a venerdì di 4.821.

I malati di coronavirus in Italia sono complessivamente 42'681, con un incremento rispetto a venerdì di 4'821. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 53'578.

Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione civile.



Il dramma della Lombardia

In Lombardia, "i pazienti positivi sono 25'515, 3'251 in più rispetto a venerdì, i ricoverati sono 8'258, con un aumento di 523, a cui vanno aggiunte 1'093 persone ricoverate in terapia intensiva, con spazi sempre meno capienti, mentre i decessi sono 3'095, 546 in più".

Sono i numeri resi noti dall'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera

Gallera ha aggiunto che ''tutti gli esperti ci avevano detto che i giorni più duri sarebbero stati sabato e domenica il 13/o e il 14/o giorno dall'introduzione dell'effettiva misura di contenimento e, ahimè, gli esperti avevano ragione, dato che i dati sono tutti in forte crescita".

Il dato dei decessi con 546 morti in un giorno è il più alto fatto segnare finora in Lombardia.

Morto il padre del paziente 1

È morto venerdì il padre di Mattia, paziente 1, il 38enne primo risultato positivo al coronavirus in Italia. Da quanto si è saputo, suo padre è una delle 62 vittime del paese di Castiglione d'Adda, uno dei dieci comuni della zona rossa del lodigiano, causate dall'epidemia.

La morte dell'uomo arriva proprio mentre il figlio, che per settimane è stato in gravi condizioni nella terapia intensiva al San Matteo di Pavia, sta per essere dimesso.

Proprio per l'alto numero di decessi il sindaco del paese, di circa 4600 abitanti, Costantino Pesatori nei giorni scorsi ha telefonato al prof. Massimo Galli dell'ospedale Sacco suggerendogli di condurre uno studio epidemiologico sul comune che amministra. Una richiesta che ha trovato la disponibilità dell'infettivologo.

Ecco il servizio del nostro corrispondente da Roma:

Nel mondo

Aumentano in tutto il mondo i casi di contagio di coronavirus, mentre il numero di morti ha superato sabato quota 11’3400. Diversi Stati iniziano ad applicare misure drastiche, mentre Wuhan, focolaio della pandemia, non ha riportato nuovi casi per il secondo giorno di fila.

L'ateneo statunitense Johns Hopkins University di Baltimora registra 11’402 decessi in tutto il mondo, un totale di 275'452 casi di contagio confermati e 88’258 persone guarite. In Cina i casi confermati sono saliti a 80’967 totali, comprensivi di 6’569 pazienti ancora sotto trattamento medico, di 3’248 morti e di 71’150 persone dimesse dagli ospedali. Negli USA le persone contagiate sono 13'133, valore raddoppiatosi in 24 ore, con 193 morti.

