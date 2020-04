In mancanza di dormitori dove poteva essere rispettato il distanziamento sociale, hanno optato per l'ultimo piano di un posteggio. Per terra sono state tracciate delle righe al fine di mantenere i canonici due metri di distanza. Mancando materassi, molte persone hanno dovuto dormire sul cemento.

Dopo aver scoperto un caso di coronavirus in un centro di accoglienza per senzatetto, le autorità cittadine sono dovute correre ai ripari e trovare una soluzione d'emergenza per circa 500 persone ospitate nella struttura.

Un parcheggio per i senzatetto in una delle città più ricche del pianeta.

A Las Vegas, l'ultimo piano di un parcheggio è stato convertito in rifugio per senzatetto dopo la chiusura di un centro d'accoglienza dove era stato rilevato un caso di coronavirus.

Il dramma dei senzatetto negli USA 02 aprile 2020 - 09:15 A Las Vegas, l'ultimo piano di un parcheggio è stato convertito in rifugio per senzatetto dopo la chiusura di un centro d'accoglienza dove era stato rilevato un caso di coronavirus. Sono immagini che fanno accapponare la pelle, soprattutto venendo dalla capitale mondiale del gioco e del divertimento. Dopo aver scoperto un caso di coronavirus in un centro di accoglienza per senzatetto, le autorità cittadine sono dovute correre ai ripari e trovare una soluzione d'emergenza per circa 500 persone ospitate nella struttura. In mancanza di dormitori dove poteva essere rispettato il distanziamento sociale, hanno optato per l'ultimo piano di un posteggio. Per terra sono state tracciate delle righe al fine di mantenere i canonici due metri di distanza. Mancando materassi, molte persone hanno dovuto dormire sul cemento. La speranza è ora di poter riaprire al più presto il centro chiuso, dopo aver proceduto a una disinfestazione dei luoghi. A suscitare l'indignazione vi è anche il fatto che nella città del Nevada le circa 150'000 camere degli alberghi sono praticamente tutte vuote a causa della pandemia. Il reportage del corrispondente della RSI negli USA: Nel paese, intanto, il numero di contagi cresce in maniera esponenziale. Secondo le ultime cifre della Johns Hopkins University, i casi sono ormai più di 215'000. I decessi - raddoppiati negli ultimi tre giorni - hanno superato quota 5'000. Solo nella città di New York si contano quasi 1'400 vittime.