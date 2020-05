Tra gli effetti secondari della pandemia in Svizzera ci sono quelli di natura economica e sociale: in alcuni settori ad esempio è un problema la penuria di manodopera specializzata e nel commercio si assiste al crollo delle vendite di carne in conseguenza della chiusura dei ristoranti.

Lavoratori impegnati nella vendemmia di uve di Pinot Noir (© Keystone / Gian Ehrenzeller)

Con la primavera, come ogni anno, diventa indispensabile in agricoltura l'apporto dei lavoratori stagionali. In particolare i viticoltori romandi, per sopperire all'assenza di manodopera, hanno chiesto all'associazione di categoria a Ginevra di noleggiare aerei per portare in Svizzera braccianti agricoli dal Portogallo.

Una quarantina sono già atterrati sabato e altri 140 arriveranno lunedì. Può sembrare discutibile questa strategia, in un momento in cui anche in Svizzera un elevato numero di persone è stato lasciato momentaneamente a casa dalle imprese che hanno chiesto il lavoro ridotto (cassa integrazione).

Ma - a parte il fatto che, come rilevano i viticoltori, tradizionalmente i residenti non sono inclini a lavorare, oltretutto con contratti a tempo determinato (e a salari poco interessanti) nel settore primario - gli operai in cassa integrazione da un momento all'altro possono essere richiamati in ditta, lasciando sguarnita la filiera proprio nel pieno dell'attività.

Preoccupa gli allevatori e i commercianti anche il regresso delle vendite di carne indigena che, con la chiusura dei ristoranti susseguente al lockdown, si è praticamente dimezzata.

Lo testimonia l'andamento del mercato del bestiame che si è tenuto a Cazis nel Canton Grigioni: in una cornice desolante le scarse e rapide contrattazioni hanno riguardato un numero esiguo di bovini.

Inutile perdere tempo: la domanda è quasi inesistente e gli allevatori accettano di vendere al prezzo minimo i loro capi, perdendoci fino al 20% rispetto al solito.

Dall'11 maggio i ristoranti riapriranno e il settore spera in una decisa inversione di tendenza. Il servizio del TG.

