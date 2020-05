Diritto d'autore

Spopola la fiaba su un mondo migliore post-Covid 06 maggio 2020 - 22:35 Ha superato 18 milioni di visualizzazioni, su Internet, la favola di un autore britannico che racconta la pandemia di coronavirus come fosse già passata. Lasciando un mondo migliore di com'era prima del Covid-19. Tom Foolery, al secolo Tomas Roberts, racconta al fratellino una favola in rima sul virus che venne a cambiare il mondo. Un mondo fatto di abbondanza, ma anche di disparità, sprechi e inquinamento. Di connessioni disponibili ovunque, ma anche di legami sociali indeboliti. "Quando scoprimmo la cura e potemmo uscire di nuovo", recita un verso, "il mondo che trovammo ci piacque di più di quello che avevamo lasciato". Una favola condivisa, tra gli altri, dagli attori Drew Barrymore e Jake Gyllenhaal, che ha proposto a Tom di scrivere un libro per bambini. "Ma perché ci è voluto un virus?", chiede infine il fratellino. La risposta nel servizio RSI [sopra].