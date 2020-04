Servizio del TG su una associazione di volontariato che produce mascherine artigianali e le consegna in bici in Belgio

Tra i volontari, conosciamo Nusaba e Mohamed. Vengono dalla Siria orientale. Lui è farmacista, professione che in Belgio non può esercitare. Ci conferma che il Covid-19 è arrivato in una Siria già priva di personale medico, e con strutture sanitarie distrutte.

Una rapida riconversione dell'organizzazione ha dato i suoi frutti: oltre 12'000 mascherine in poco più di dieci giorni. Merito di 500 volontari, tra cucitrici/tori e corrieri in bicicletta, che le producono e distribuiscono a ospedali e case di cura.

L'associazione di volontariato sociale MaakbaarLink esterno , a Lovanio nelle Fiandre, è conosciuta per un cosiddetto 'Café réparation', i luoghi dove si recuperano -anziché buttarli- piccoli elettrodomestici e apparecchi elettrici. Ma il café, come tutti i luoghi pubblici, è chiuso.

In Belgio, un gruppo di volontari ha prodotto e consegnato 12'000 mascherine in dieci giorni. È solo una di tante storie di solidarietà spuntate in queste settimane di crisi sanitaria. Ma è simbolica anche per la partecipazione di alcuni rifugiati che attraverso il volontariato spiegano di voler contraccambiare il bene ricevuto dalla comunità che ha dato loro asilo in Belgio.

