Anche in Svizzera manifestazioni contro il lockdown 09 maggio 2020 - 22:20 Le restrizioni imposte alle libertà individuali vanno tolte. Centinaia di oppositori sono scesi nelle piazze di verse città svizzere. La manifestazioni di maggior successo è stata organizzata nella capitale federale Berna. Almeno duecento persone hanno manifestato sabato mattina a Berna contro i divieti imposti dal Consiglio federale per lottare contro la pandemia di coronavirus. La polizia ha utilizzato altoparlanti per invitare il centinaio di manifestanti a disperdersi, molti dei quali hanno risposto con fischi. Già la scorsa settimana le forze dell’ordine erano intervenute per stroncare sul nascere una manifestazione non autorizzata su piazza federale. Dato che tra i presenti vi sono molto anziani, famiglie e bambini, persino bebè, le forze dell'ordine hanno rinunciato a fare uso della forza per disperdere la folla. La manifestazione non era autorizzata. Dal punto di vista legale l'ostacolo principale è rappresentato dall'"Ordinanza 2 COVID-19" del Consiglio federale, che vieta riunioni di più di cinque persone. La polizia era già intervenuta sabato scorso per disperdere numerosi dimostranti, tra 100 e 300 a seconda delle fonti, anch'essi scesi in strada per manifestare la loro contrarietà a quelle che considerano violazioni dei diritti fondamentali. A Zurigo, sulla Sechseläutenplatz, in riva al lago, vicino al centro cittadino, i manifestanti erano circa 200. La polizia era presente, ha indicato un portavoce delle forze dell'ordine. A Basilea una dimostrazione con circa 100 partecipanti si è svolta nel primo pomeriggio. Avvicinati dalle forze dell'ordine, i dimostranti si sono dispersi da soli senza incidenti. A San Gallo in piazza stamani erano scese 80 persone, disperse dalle forze dell'ordine. Il tutto è avvenuto pacificamente, indica un comunicato della polizia.