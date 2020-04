Dell'edizione 2020, non resterà che il manifesto (già stampato e in vendita per i collezionisti).

Benché i grandi appuntamenti estivi non siano stati vietati, "è impossibile ipotizzare di procedere con una manifestazione come la nostra" tenendo conto delle misure di igiene e della distanza sociale da rispettare, ha detto all'agenzia Keystone-ATS il patron Mathieu Jaton. Lo stesso vale per le operazioni di allestimento, che iniziano due mesi prima dell'apertura. "È una situazione alla quale ci preparavamo da qualche giorno", ha proseguito il direttore della kermesse, "da quando abbiamo cominciato a vedere che molti festival in programma entro fine agosto in Svizzera e all'estero venivano annullati".

Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

Con "profondo rammarico", gli organizzatori di MontreuxLink esterno -che era in programma dal 3 al 18 luglio- hanno annunciato che la programmazione sarà soltanto in parte spostata al 2021, quando l'evento si svolgerà dal 2 al 17 luglio.

Il Montreux Jazz Festival rinuncerà alla sua edizione 2020 a causa della pandemia. Lo hanno comunicato venerdì gli organizzatori della rassegna, che mai prima d'ora era stata interrotta in 53 anni. Non è invece la prima vittima del coronavirus tra i grandi eventi estivi svizzeri: giovedì, anche il più grande open-air del Paese, ovvero il Paléo Festival di Nyon, aveva gettato la spugna.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Annullati il Montreux Jazz e il Paléo Festival 17 aprile 2020 - 20:15 Il Montreux Jazz Festival rinuncerà alla sua edizione 2020 a causa della pandemia. Lo hanno comunicato venerdì gli organizzatori della rassegna, che mai prima d'ora era stata interrotta in 53 anni. Non è invece la prima vittima del coronavirus tra i grandi eventi estivi svizzeri: giovedì, anche il più grande open-air del Paese, ovvero il Paléo Festival di Nyon, aveva gettato la spugna. Con "profondo rammarico", gli organizzatori di Montreux -che era in programma dal 3 al 18 luglio- hanno annunciato che la programmazione sarà soltanto in parte spostata al 2021, quando l'evento si svolgerà dal 2 al 17 luglio. Benché i grandi appuntamenti estivi non siano stati vietati, "è impossibile ipotizzare di procedere con una manifestazione come la nostra" tenendo conto delle misure di igiene e della distanza sociale da rispettare, ha detto all'agenzia Keystone-ATS il patron Mathieu Jaton. Lo stesso vale per le operazioni di allestimento, che iniziano due mesi prima dell'apertura. "È una situazione alla quale ci preparavamo da qualche giorno", ha proseguito il direttore della kermesse, "da quando abbiamo cominciato a vedere che molti festival in programma entro fine agosto in Svizzera e all'estero venivano annullati". Le conseguenze finanziarie, su un budget che si aggira tra i 28 e i 30 milioni di franchi, saranno pesanti: "nel 2020 non avremo alcun introito senza sponsor, vendita di biglietti, cibo e bevande", ha sottolineato l'organizzatore. I detentori di biglietti per i concerti di quest'anno già annunciati - Lionel Richie e Brittany Howard, Lenny Kravitz e i Black Pumas- saranno informati prossimamente.