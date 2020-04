Le telecamere della RSI mostrano le stanze ancora in allestimento: a lavori ultimati, solo una sottile parete in plexiglas separerà gli ospiti dell'Istituto per anziani San Carlo dai visitatori. Una barriera che, attraverso un ambiente caldo e accogliente, si cercherà di rendere impercettibile. Apparecchi telefonici faciliteranno la conversazione.

Anziani meno soli con i parlatori anti-Covid 17 aprile 2020 - 20:50 Una casa di riposo di Locarno sta approntando con l'aiuto della Protezione civile due locali speciali nei quali gli ospiti potranno ricevere visite dei parenti senza esporsi al rischio di contagio. Punti di incontro che allevieranno quello che per tanti anziani è il maggior peso della pandemia di coronavirus: l'isolamento e la distanza dai propri cari. Le telecamere della RSI mostrano le stanze ancora in allestimento: a lavori ultimati, solo una sottile parete in plexiglas separerà gli ospiti dell'Istituto per anziani San Carlo dai visitatori. Una barriera che, attraverso un ambiente caldo e accogliente, si cercherà di rendere impercettibile. Apparecchi telefonici faciliteranno la conversazione.