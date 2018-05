"È un brutto giorno per il commercio mondiale", ha aggiunto, facendo eco a Juncker che ha ribadito come l'UE ritenga tali dazi unilaterali "ingiustificati".

"Gli USA hanno voluto usare la minaccia delle restrizioni commerciali come leva per ottenere concessioni: questo non è il modo in cui noi facciamo affari, e non certo tra partner, amici e alleati di lunga data", ha commentato la Commissaria UE al commercio Cecilia Malmstroem.

Saranno colpiti prodotti simbolo (come una nota marca di jeans e una di motociclette) e tipici (come il Bourbon e il burro d'arachidi). Al contempo, il caso sarà portati davanti all'Organizzazione mondiale del commercio (WTO).

Le contromisure UE, in preparazione da fine marzo, prevedono dazi sui prodotti americani per un valore di 2,8 miliardi di euro, equivalente alla stima dei danni che subirà l'economia comunitaria.

Verosimilmente, saranno imposte quote o limitazioni all'importazione anche da Paesi come Argentina, Australia, Brasile e Corea del Sud.

Finora, i paesi dell'Unione Europea e i due confinanti degli USA erano stati esentati dalle tariffe, 25% per l'acciaio e 10% per l'alluminio, varate dal presidente Donald Trump in marzo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Dazi USA su alluminio e acciaio, la tregua è finita 31 maggio 2018 - 21:50 Alla mezzanotte di venerdì, ora di Washington, entrano in vigore negli Stati Uniti i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio da Europa, Canada e Messico. Lo ha annunciato il segretario al commercio Wilbur Ross. Finora, i paesi dell'Unione Europea e i due confinanti degli USA erano stati esentati dalle tariffe, 25% per l'acciaio e 10% per l'alluminio, varate dal presidente Donald Trump in marzo. Verosimilmente, saranno imposte quote o limitazioni all'importazione anche da Paesi come Argentina, Australia, Brasile e Corea del Sud. "Impatto minimo sulle economie alleate" Replicando alla minaccia dell'UE di rispondere con durezza, Wilbur Ross si è mostrato tranquillo: "Gli Stati Uniti continueranno a combattere gli abusi di tipo commerciale" e "l'eventuale rappresaglia non avrà un impatto significativo sull'economia USA". Il segretario al commercio ha inoltre sostenuto che le imposte all'importazione "hanno una rilevanza minima rispetto alle economie interessate, e l'aumento dei prezzi sui prodotti colpiti sarà di poco conto". "Gli alleati si dimenticheranno presto di questa decisione", ha aggiunto. Pronta la rappresaglia UE "Questo è protezionismo puro e semplice", ha dichiarato dopo l'annuncio il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. "Gli Stati Uniti non ci lasciano nessun'altra scelta che l'imposizione" di contromisure, ha chiarito. Le contromisure UE, in preparazione da fine marzo, prevedono dazi sui prodotti americani per un valore di 2,8 miliardi di euro, equivalente alla stima dei danni che subirà l'economia comunitaria. Saranno colpiti prodotti simbolo (come una nota marca di jeans e una di motociclette) e tipici (come il Bourbon e il burro d'arachidi). Al contempo, il caso sarà portati davanti all'Organizzazione mondiale del commercio (WTO). "Non è il modo di fare tra amici" "Gli USA hanno voluto usare la minaccia delle restrizioni commerciali come leva per ottenere concessioni: questo non è il modo in cui noi facciamo affari, e non certo tra partner, amici e alleati di lunga data", ha commentato la Commissaria UE al commercio Cecilia Malmstroem. "È un brutto giorno per il commercio mondiale", ha aggiunto, facendo eco a Juncker che ha ribadito come l'UE ritenga tali dazi unilaterali "ingiustificati". UE: vittima, non fonte del problema "L'UE non è la fonte del problema della sovraccapacità nel settore siderurgico ma al contrario ne è ugualmente vittima", ha spiegato il presidente della Commissione, secondo il quale gli Stati Uniti, prendendo di mira l'Europa, "stanno facendo il gioco dei responsabili del problema. La Cina è il principale produttore di acciaio a basso costo, grazie a sussidi e dumping. Anche Canada e Messico hanno annunciato giovedì l'applicazione di contromisure dopo l'entrata in vigore dei dazi su acciaio e alluminio. Il ministero dell'economia messicano riferisce ad esempio di tasse all'importazione su carne suina, uva, mirtilli e altri prodotti dagli USA.