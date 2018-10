Per le Nazioni Unite la guerra nello Yemen rappresenta la maggiore catastrofe umanitaria a livello planetario. Un motivo sufficiente, secondo molti, per evitare qualsiasi coinvolgimento, anche indiretto, delle aziende elvetiche in quel sanguinoso teatro militare.

Nello Stato meridionale della Penisola araba il governo, riconosciuto internazionalmente, è sostenuto da una coalizione guidata dall'Arabia Saudita che bombarda regolarmente le postazioni dei ribelli huti. Ma si tratta di attacchi che non risparmiano la popolazione civile, come testimonia il fatto che sono almeno 28'000 i civili uccisi finora nel conflitto.

Il sostegno logistico fornito alle forze militari saudite da parte di un'impresa svizzera suscita numerosi interrogativi, non solo per il caso Khashoggi, il giornalista inviso alla monarchia wahabita ucciso il 2 ottobre nell'ambasciata saudita di Istanbul. Riad è infatti coinvolta nella guerra civile che insanguina lo Yemen sin dal 2015.

Oggetto dell'indagine amministrativa sarebbe il contratto stipulato l'anno scorso con le autorità di Riad per la manutenzione della flotta di apparecchi PC-21 in dotazione all'aviazione militare saudita per un periodo di 5 anni.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sostegno elvetico all'aviazione saudita, Pilatus nella bufera 26 ottobre 2018 - 19:54 Il costruttore elvetico Pilatus fornisce supporto logistico alle forze armate saudite in violazione del previsto obbligo di notifica a Berna. La notizia, anticipata dai media svizzeri, è stata confermata dal Dipartimento federale degli esteri che ha avviato delle indagini per verificare se la società nidvaldese abbia violato la legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP). Oggetto dell'indagine amministrativa sarebbe il contratto stipulato l'anno scorso con le autorità di Riad per la manutenzione della flotta di apparecchi PC-21 in dotazione all'aviazione militare saudita per un periodo di 5 anni. Il sostegno logistico fornito alle forze militari saudite da parte di un'impresa svizzera suscita numerosi interrogativi, non solo per il caso Khashoggi, il giornalista inviso alla monarchia wahabita ucciso il 2 ottobre nell'ambasciata saudita di Istanbul. Riad è infatti coinvolta nella guerra civile che insanguina lo Yemen sin dal 2015. Nello Stato meridionale della Penisola araba il governo, riconosciuto internazionalmente, è sostenuto da una coalizione guidata dall'Arabia Saudita che bombarda regolarmente le postazioni dei ribelli huti. Ma si tratta di attacchi che non risparmiano la popolazione civile, come testimonia il fatto che sono almeno 28'000 i civili uccisi finora nel conflitto. Per le Nazioni Unite la guerra nello Yemen rappresenta la maggiore catastrofe umanitaria a livello planetario. Un motivo sufficiente, secondo molti, per evitare qualsiasi coinvolgimento, anche indiretto, delle aziende elvetiche in quel sanguinoso teatro militare. Da parte sua l'azienda nidvaldese ha fatto sapere che non intende commentare la notizia, precisando che prenderà posizione a tempo debito sulle "false" affermazioni del Tages Anzeiger.