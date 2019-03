Ora c'è, come la Piaggio, che punta sulle tratte brevi. Forse in questo caso la moto elettrica potrebbe avere un suo mercato. Vedremo.

Fino a domenica Zurigo ospita la sedicesima edizione di Swiss-Moto, il principale salone dedicato alle due ruote della Svizzera. L'occasione per rilanciare le motociclette elettriche. Un mezzo che ha molto potenziale ma che ancora non riscontra il gusto del pubblico.

Stando agli esperti, la motocilcetta elettrica ha un futuro soprattutto per quanto riguarda le tratte brevi. Ma contrariamente alle automobili, non hanno ancora il successo atteso.

