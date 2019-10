Il quale imprenditore, per ora, ha invece operato un prestito e non una donazione.

L'abbandono del procedimento da parte del tribunale francese fa sì che il MuseoLink esterno possa tornare a mostrare questa parte della collezione, ma la questione non è chiusa: la Fondazione Giacometti non ritira la richiesta di restituzione fintanto che l'imprenditore non cederà definitivamente le opere al Museo d'arte.

Il Museo d'arte di Coira potrà tornare ad esporre le immagini dello scultore e pittore Alberto Giacometti con sua moglie Annette, realizzate da importanti artisti e fotografi come Man Ray e Henri Cartier Bresson. Una raccolta tenuta per anni nell'archivio del museo poiché oggetto di un contenzioso legale.

