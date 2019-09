L'istituto centrale ricorda che fino a nuovo avviso le banconote dell'ottava serie, entrata in circolazione tra il 1995 e il 1998, continueranno a valere come mezzo di pagamento legale.

Svelata la nuova banconota da 100 franchi 03 settembre 2019 - 13:18 Il nuovo biglietto di banca da 100 franchi sarà messo in circolazione il 12 settembre. La Banca nazionale svizzera lo ha presentato martedì. Con la banconota da 100 franchi, l'emissione della nuova serie (la nona della storia) è ormai conclusa. La nuova banconota "mostra la tradizione umanitaria della Svizzera, rappresentata graficamente mediante l'acqua", ha comunicato martedì la Banca nazionale svizzera. I motivi ricorrenti presenti su tutte le nuove banconote sono la mano e il globo. Il nuovo biglietto da 100 franchi continuerà ad essere di colore blu. Cambia invece il formato: le nuove banconote sono più piccole e quindi più maneggevoli. "Si contraddistinguono per l'innovativa combinazione di complesse caratteristiche di sicurezza nonché per la loro veste grafica sofisticata", precisa la nota. La BNS aveva presentato la prima banconota della nuova serie (50 franchi) nell'aprile del 2016, con circa sei anni di ritardo sui tempi inizialmente previsti a causa di problemi tecnici. I nuovi biglietti di banca sono frutto della concezione grafica della designer Manuela Pfunder e sono stampate da Orell Füssli Sicherheitsdruck Ag. Presentano un elevato grado di protezione contro la falsificazione. L'istituto centrale ricorda che fino a nuovo avviso le banconote dell'ottava serie, entrata in circolazione tra il 1995 e il 1998, continueranno a valere come mezzo di pagamento legale.