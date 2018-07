Secondo la fonte della PA, Sturgess è stata esposta ad una quantità di Novichok almeno 10 volte superiore rispetto a quella che ha colpito gli Skripal e avrebbe spruzzato lei stessa sulla propria pelle l'agente, contenuto in una boccetta di profumo buttata in un parco di Salisbury, raccolta dalla donna.

Skripal, identificati i responsabili: "russi" 19 luglio 2018 - 13:10 La polizia britannica avrebbe identificato i responsabili dell'attacco contro l'ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia Yulia, avvelenati dall'agente nervino Novichok lo scorso marzo a Salisbury. Una fonte anonima vicino alle indagini ha riferito giovedì all'agenzia di stampa PA che le forze dell'ordine sono arrivate ai presunti autori dell'attacco analizzando le immagini delle telecamere a circuito chiuso installate nelle strade della cittadina. Gli inquirenti, scrive il quotidiano The Guardian, ritengono che numerosi russi siano coinvolti nell'avvelenamento. Dopo aver incrociato le immagini delle telecamere con i nominativi delle persone che sono entrate nel Paese in quel periodo, spiega la fonte, gli inquirenti "sono sicuri" che "sono russi". Sturgess contaminata "10 volte tanto" La svolta nelle indagini coincide con l'avvio dell'inchiesta sul decesso di Dawn Sturgess, 44 anni, morta l'8 luglio, otto giorni dopo essere stata contaminata dall'agente nervino Novichok dallo stesso lotto usato nel tentato assassinio degli Skripal. Il compagno della donna, il 45enne Charlie Rowley, era pure stato contaminato ma è riuscito a salvarsi. Secondo la fonte della PA, Sturgess è stata esposta ad una quantità di Novichok almeno 10 volte superiore rispetto a quella che ha colpito gli Skripal e avrebbe spruzzato lei stessa sulla propria pelle l'agente, contenuto in una boccetta di profumo buttata in un parco di Salisbury, raccolta dalla donna.