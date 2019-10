Quel che è certo è che per leggeLink esterno , in Svizzera, le informazioni sulle derrate alimentari devono essere espresse per iscritto sulle etichette e non si può sostituirle con codici da scansionare. Analogamente, l'indirizzo del produttore dev'essere postale e non e-mail.

La spesa, oggigiorno, si fa anche con l'aiuto del telefonino: sono molte le applicazioni che suggeriscono, a partire dai codici a barre dei prodotti, se quel che stiamo per comprare è raccomandabile o no. Ma si può distinguere un'app affidabile da una che non lo è?

Consumi e consumatori Le app leggi-etichetta per far bene la spesa?

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Le app leggi-etichetta per far bene la spesa? 08 ottobre 2019 - 21:05 La spesa, oggigiorno, si fa anche con l'aiuto del telefonino: sono molte le applicazioni che suggeriscono, a partire dai codici a barre dei prodotti, se quel che stiamo per comprare è raccomandabile o no. Ma si può distinguere un'app affidabile da una che non lo è? Il funzionamento è semplice: si scansiona il codice stampato sull'etichetta attraverso la fotocamera del cellulare, e all'istante l'app restituisce indicazioni su proprietà nutritive, sostenibilità, contenuto di allergeni o altro. Ma da dove vengono queste informazioni? E, soprattutto, si corre qualche rischio, oltre a quello di diventare un po' ossessivi in fase di acquisto? Quel che è certo è che per legge, in Svizzera, le informazioni sulle derrate alimentari devono essere espresse per iscritto sulle etichette e non si può sostituirle con codici da scansionare. Analogamente, l'indirizzo del produttore dev'essere postale e non e-mail.