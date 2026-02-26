Consiglio nazionale: Eric Nussbaumer (PS/BL) lascia dopo 18 anni

Keystone-SDA

Altra partenza eccellente dal Parlamento: dopo 18 anni sotto il "Cupolone", il consigliere nazionale Eric Nussbaumer (PS/BL), 65 anni, ha annunciato che lascerà a fine aprile.

1 minuto

(Keystone-ATS) Conosciuto per le sue posizioni pro-Europa, Nussbaumer ha affermato a Keystone-ATS che è il momento perfetto per lasciare spazio a qualcun altro dopo la firma prevista per lunedì a Bruxelles dei nuovi accordi con l’UE. Si tratta di una pietra miliare storica, ha commentato il deputato.

L’ex presidente del Consiglio nazionale 2023/2024 ha detto che al pacchetto non si devono apportare chissà quali grandi cambiamenti, come qualcuno sostiene falsamente. Per questo la mancata partecipazione ai dibattiti su questo dossier non gli dispiace.

Il posto di Nussbaumer dovrebbe essere occupato da Miriam Locher, attualmente granconsigliera di Basilea Campagna.