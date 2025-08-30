La televisione svizzera per l’Italia

Consiglio d’Europa: Segretario generale Alain Berset ospedalizzato

Keystone-SDA

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset, è stato ospedalizzato la notte scorsa, ha indicato oggi il servizio stampa dell'organizzazione. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma per precauzione rimarrà in osservazione per alcuni giorni.

(Keystone-ATS) Di conseguenza, la sua partecipazione al Forum strategico di Bled è stata annullata. Le autorità slovene ne sono state informate.

Il Forum strategico di Bled è stato lanciato nel 2006, nel momento in cui la Slovenia intraprendeva il percorso di integrazione europea, dopo aver aderito all’UE e alla NATO nel 2004.

La presenza dell’ex consigliere federale agli impegni previsti per la prossima settimana rimane incerta.

Il 53enne Berset è stato eletto nel giugno 2024 alla carica di segretario generale del Consiglio d’Europa. L’ex consigliere federale socialista è il primo svizzero a ricoprire questa funzione. Il friburghese aveva annunciato nel 2023 il suo ritiro dal Consiglio federale dopo 12 anni di attività.

