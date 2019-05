Il lavoro interinale è in pieno boom in Svizzera e il Ticino ne detiene il record. Con il numero dei lavoratori temporanei è esploso anche quello ...

Nel 2017, secondo i dati della Segreteria di Stato per l'Economia, i lavoratori interinali in Ticino erano quasi 16'000, oltre 14'000 dei quali stranieri.

"Basta precariato negli appalti comunali", così è dominata la mozioneLink esterno sottoscritta da esponenti di vari partiti presenti in Consiglio comunale a Chiasso. Tra di loro Giorgio Fonio (Partito popolare democratico, centro) che ha ribadito la sua contrarietà a quanto sostenuto da SwissstaffingLink esterno , (associazione ombrello delle agenzie di lavoro temporaneo) la quale ritiene che il lavoro interinale "non può essere considerato sinonimo di precariato".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Chiasso, "No a interinali e notificati negli appalti pubblici" 16 aprile 2019 - 20:33 Il Consiglio comunale di Chiasso ha approvato una mozione che chiede di vietare alle ditte vincitrici di bandi di concorso comunali di utilizzare personale di agenzie interinali e notificati, salvo "casi eccezionali e giustificati". Il voto è stato quasi unanime (38 voti favorevoli e un astenuto), ma all'orizzonte potrebbero stagliarsi dei ricorsi. "Basta precariato negli appalti comunali", così è dominata la mozione sottoscritta da esponenti di vari partiti presenti in Consiglio comunale a Chiasso. Tra di loro Giorgio Fonio (Partito popolare democratico, centro) che ha ribadito la sua contrarietà a quanto sostenuto da Swissstaffing, (associazione ombrello delle agenzie di lavoro temporaneo) la quale ritiene che il lavoro interinale "non può essere considerato sinonimo di precariato". Swissstaffing, non si è ancora espressa sulla decisione del comune di frontiera, ma a Ginevra aveva presentato e vinto un ricorso contro una misura simile. Una decisione sulla stessa onda di quella chiassese è già stata presa a Biasca e il principio è già inserito nella nuovo regolamento cantonale delle commesse pubbliche, atteso per giugno. Quest'ultimo prevede di dare la precedenza alla manodopera iscritta negli uffici regionali di collocamento. Nel 2017, secondo i dati della Segreteria di Stato per l'Economia, i lavoratori interinali in Ticino erano quasi 16'000, oltre 14'000 dei quali stranieri.