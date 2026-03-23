Consigliere nazionale Beat Flach (PVL/AG) si dimette a fine maggio

Keystone-SDA

Il consigliere nazionale Beat Flach (PVL/AG) ha deciso di lasciare il suo incarico a fine maggio dopo quattordici anni in Parlamento. A ereditare il seggio del 61enne alla Camera del popolo sarà la municipale di Lenzburg (AG) Barbara Portmann-Müller.

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(Keystone-ATS) “Dopo quattordici anni intensi, è arrivato il momento di lasciare spazio al rinnovamento”, ha scritto Flach in un comunicato odierno. “Le istituzioni politiche vivono grazie all’assunzione di responsabilità da parte di nuove forze con nuove prospettive”, ha aggiunto.

Per il 61enne, è anche giunto il momento per iniziare qualcosa di nuovo. Tuttavia, continuerà a rimanere legato alla politica “semplicemente in un altro ruolo al di fuori dell’aula del Consiglio nazionale”, ha sottolineato.

La decisione non è stata facile, ha indicato il Verde liberale. Sedere in Parlamento – ha affermato – è stato un grande onore e un privilegio. A Palazzo federale, da quando si è insediato nel dicembre del 2011, si è impegnato in particolare “per una Svizzera aperta e collegata a livello internazionale”.

A succedergli, come detto, sarà Barbara Portmann-Müller. Geografa di 51 anni, dal 2022 è membro dell’esecutivo comunale di Lenzburg, dove dirige il dipartimento dell’istruzione. In precedenza ha seduto per oltre sette anni nel Parlamento cantonale argoviese, vestendo i panni di presidente del gruppo del PVL. Alle ultime elezioni federali del 2023 si è candidata senza successo per un seggio al Consiglio degli Stati.