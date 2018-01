Diritto d'autore

Lavoratrici, "Il nostro tempo vale di più!" 19 gennaio 2018 - 13:40 "Il nostro tempo vale di più!". Con questo slogan, che mira tra l'altro alla valorizzazione del lavoro non pagato, si è aperto venerdì a Berna il 13esimo Congresso delle donne dell'Unione sindacale svizzera. Persone di entrambi i sessi lavorano per gran parte della loro vita, ma a parità di competenze e mansioni, si osserva, parte delle donne continua a ottenere un compenso minore degli uomini. Inoltre, sono spesso le donne a garantire la cura della famiglia, della casa e dei malati (lavori non retribuiti il cui valore è stato stimato nel 2013 a 401 milioni di franchi) e per questo genere di attività viene speso più tempo rispetto a un impiego pagato. Il Congresso delle donne dell'Uss approva quindi un catalogo di misure perché tutte le persone attive, uomini e donne, abbiano abbastanza tempo per il lavoro, per le relazioni e per la vita. Le delegate mirano, prima di tutto, a un cambiamento di mentalità nella società, nell'economia e negli stessi sindacati. Nonostante la Costituzione federale e la Legge sulla parità dei sessi sanciscano che un lavoro di ugual valore deve essere retribuito con un salario uguale, le differenze retributive sono tuttora considerevoli in Svizzera [cfr. Piattaforma parità salariale]. Le donne guadagnano in media il 18% in meno rispetto agli uomini e in 4 casi su 10 questa differenza è imputabile a comportamenti discriminatori. Le donne in posizioni direttive guadagnano addirittura il 24% in meno dei loro colleghi uomini. Le partecipanti al Congresso hanno pure discusso di una proposta di iniziativa popolare del sindacato Unia, e chiesto ai responsabili di elaborare un testo che comprenda la realizzazione della parità salariale e il divieto di discriminazione dei dipendenti con obblighi familiari. Il testo dovrebbe essere presentato all'Assemblea dei delegati dell'Uss in primavera.