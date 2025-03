Confermato l’arresto del sindaco di Istanbul

Keystone-SDA

I giudici del tribunale di Istanbul hanno confermato l'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu nell'ambito dell'indagine per "corruzione". Lo riferisce Anadolu.

(Keystone-ATS) Imamoglu è in custodia da mercoledì in base a varie accuse. “È stato ritenuto non necessario prendere una decisione” riguardo a quella di “favoreggiamento al terrorismo”, ha precisato l’ufficio del procuratore capo di Istanbul.

“Nonostante vi siano forti sospetti sull’assistenza a un’organizzazione terroristica armata, si è ritenuto non necessario prendere una decisione su questa particolare accusa in questa fase, poiché è già stato messo in custodia cautelare per reati finanziari. Pertanto, la richiesta è stata respinta”, si legge in una comunicazione della procura, diffusa dallo staff di Imamoglu.

“In relazione a un’indagine finanziaria, è stato deciso che il sospettato, Ekrem Imamoglu, venga messo in custodia cautelare con l’accusa di aver fondato e diretto un’organizzazione criminale, accettato tangenti, condotta scorretta in carica, aver registrato illegalmente dati personali e turbativa d’asta”, scrive la procura. Gli avvocati del primo cittadino di Istanbul hanno fatto sapere che presenteranno appello contro la decisione di confermare l’arresto.

“Non mi piegherò mai”, ha dal canto suo affermato in un post su X Imamoglu. “Toglieremo questa macchia dalla nostra democrazia”, ha aggiunto il principale rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Intanto, sono almeno 323 le persone arrestate a Istanbul la notte scorsa durante le manifestazioni di protesta per l’arresto del sindaco. Lo ha annunciato su X il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, aggiungendo che alcuni manifestanti nella città hanno gettato acido contro un agente di polizia.

Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine si sono verificati a Istanbul, ad Ankara e Smirne. Già durante le manifestazioni del giorno precedente la polizia aveva arrestato 343 persone a Istanbul e in altre città turche.