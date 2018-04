Questo non è un dato da poco considerato che solo i comuni dell’area nord Luinese sono 21, con 50'000 abitanti e circa 3'000 imprese attive, molte in crisi, secondo i dati della Camera di Commercio di Varese.

Il proposito è articolato, è riduttivo dire che prevede un regime fiscale incentivante per i lavoratori, sempre più qualificati, che faticano entro i 20 km dal confine con il Ticino o con i Grigioni (potrebbero aderire anche le province di Como, Lecco e Sondrio). Potrebbe essere un modo per fermare l’esodo di capitale umano in alla frontiera con una busta paga più pesante, e l’ingresso di frontalieri in Ticino.

Regione Lombardia e Governo italiano – a trazione leghista quando proprio non varesina – dovrebbero “trattare” presto un progetto di Legge messo in campo da Confartigianato Varese per evitare la chiusura di aziende nel nord della provincia.

Fisco più leggero per evitare l'esodo di lavoratori in Ticino

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Norme in vista per scoraggiare la fuga di lavoratori in Svizzera Simone Della Ripa, Rsionline 28 marzo 2018 - 19:50 Regione Lombardia e Governo italiano – a trazione leghista quando proprio non varesina – dovrebbero “trattare” presto un progetto di Legge messo in campo da Confartigianato Varese per evitare la chiusura di aziende nel nord della provincia. Solo lo scorso inverno sono state almeno tre le ditte che hanno “abbassato la saracinesca” nella sola Luino, con operai ricollocati proprio in Ticino. Il proposito è articolato, è riduttivo dire che prevede un regime fiscale incentivante per i lavoratori, sempre più qualificati, che faticano entro i 20 km dal confine con il Ticino o con i Grigioni (potrebbero aderire anche le province di Como, Lecco e Sondrio). Potrebbe essere un modo per fermare l’esodo di capitale umano in alla frontiera con una busta paga più pesante, e l’ingresso di frontalieri in Ticino. Questo non è un dato da poco considerato che solo i comuni dell’area nord Luinese sono 21, con 50'000 abitanti e circa 3'000 imprese attive, molte in crisi, secondo i dati della Camera di Commercio di Varese.