"Al termine di un esercizio solido abbiamo ottenuto il miglior utile ante-imposte rettificato di un quarto trimestre dal 2010", rileva l'amministratore delegato, che in questa intervista al TG della Radiotelevisione svizzera spiega come la direzione della banca dovrà riposizionare l'unità più importante e controllarne i costi. Intanto, UBS ha firmato la Carta delle nazioni unite per la sostenibilità.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Cala l'utile di UBS nel 2019: -4,7% 21 gennaio 2020 - 15:00 UBS ha registrato nel 2019 un calo dell'utile netto del 4,7%, attestandosi a 4,3 miliardi di dollari. Il primo gruppo bancario svizzero soffre dei tassi negativi e delle tensioni commerciali internazionali. Malgrado la contrazione, l'istituto parla di solidi risultati d'esercizio, realizzati in un contesto difficile. Nondimeno, il presidente della direzione Sergio Ermotti annuncia misure di ristrutturazione. L'utile ante-imposte pubblicato è sceso del 7% su base annua a 5,58 miliardi, mentre quello rettificato è diminuito di mezzo punto percentuale a 6,04 miliardi di dollari, indica una nota. Per quanto riguarda il solo quarto trimestre 2019, il risultato operativo è progredito dell'1,1% a 7,05 miliardi. L'utile prima delle imposte è quasi raddoppiato (+93% a 928 milioni) mentre quello netto è cresciuto su base annua del 130% a 722 milioni. "Al termine di un esercizio solido abbiamo ottenuto il miglior utile ante-imposte rettificato di un quarto trimestre dal 2010", rileva l'amministratore delegato, che in questa intervista al TG della Radiotelevisione svizzera spiega come la direzione della banca dovrà riposizionare l'unità più importante e controllarne i costi. Intanto, UBS ha firmato la Carta delle nazioni unite per la sostenibilità. Le difficili condizioni di mercato hanno impedito di raggiungere gli obiettivi annunciati da UBS nell'ottobre 2018 e, poiché i vertici non si attendono miglioramenti nei prossimi anni, hanno imposto un adeguamento di quello relativi al periodo 2020-22- Anche la concorrente Credit Suisse ha abbassato di recente le previsioni sui rendimenti.