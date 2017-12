Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Condannato il "Banchiere della ‘ndrangheta" 29 dicembre 2017 - 19:53 Il Tribunale penale federale di Bellinzona ha inflitto una pena di 5 anni e mezzo di carcere a Franco Longo, soprannominato il “Banchiere della ‘ndrangheta”. Oltre a Longo, residente a Vacallo, nel canton Ticino, è stato condannato anche un ex municipale di Chiasso. Longo è stato ritenuto colpevole di partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di denaro e inganno delle autorità. Al secondo imputato, che aveva aiutato Longo a riciclare diversi milioni di franchi di provenienza illecita, è stata invece inflitta una pena di 3 anni di carcere. Sei mesi dovrà passarli in prigione, il resto è sospeso con la condizionale. La procura federale aveva chiesto una pena di 5 anni per Longo e di 3 per l’ex fiduciario chiassese, mentre la difesa chiedeva una riduzione di pena di un anno per il 63enne italiano e l’assoluzione per l’elvetico. Longo, che risiedeva a Vacallo con un regolare permesso B (che è stato revocato) era stato arrestato nel 2014 in Ticino in seguito a un’operazione antimafia scattata in Italia. Da allora si trova in carcere. In qualità di luogotenente di una cosca milanese della ‘Ndrangheta aveva il compito di reinvestire i proventi di traffico di droga e usura. Per farlo si servì del fiduciario chiassese.