Paolo Conte celebra i 50 anni di 'Azzurro' 08 novembre 2018 - 21:35 Un disco dal vivo per festeggiare i cinquant'anni di 'Azzurro'. È il nuovo album di Paolo Conte, uno dei musicisti italiani più amati in Europa, che unisce i suoi brani più conosciuti registrati in concerto alle Terme di Caracalla a Roma. È passato dunque mezzo secolo da quel pomeriggio "troppo azzurro e lungo" che sfociò in uno strepitoso successo di Adriano Celentano. Una canzone poi entrata, a maggior ragione, nel repertorio dello stesso Paolo Conte, che la firmò insieme al paroliere Vito Pallavicini. Per l'occasione, Conte pubblica 'Live in Caracalla - 50 years of Azzurro' e apre alla RSI le porte del suo vecchio studio d'avvocato ad Asti per un'intervista. O, come scrive l'autore Lorenzo Buccella, "cercare di riavvolgere il nastro di un lungo percorso poetico-musicale".