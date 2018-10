Sulle tempistiche di un tale intervento, però, non è stata data nessuna indicazione, ma potrebbe essere iscritto in dicembre nella legge di stabilità, o in concomitanza con quest'ultima.

La nomina di un commissario straordinario e la creazione di un piano di gestione sostenibile per il casinò. Sarebbero queste le intenzioni di Roma per il futuro di Campione di Italia, in crisi per il fallimento della casa da gioco, linfa vitale per le casse pubbliche.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Campione d'Italia, segnali positivi da Roma 18 ottobre 2018 - 20:14 La nomina di un commissario straordinario e la creazione di un piano di gestione sostenibile per il casinò. Sarebbero queste le intenzioni di Roma per il futuro di Campione di Italia, in crisi per il fallimento della casa da gioco, linfa vitale per le casse pubbliche. Sembra aver avuto dei risultati il viaggio a Roma della delegazione del comune di Campione d'Italia e dei rappresentanti sindacali del Casinò. Accompagnati dal prefetto Giorgio Zanzi, commissario responsabile dell'amministrazione del comune dopo le dimissioni del sindaco Salmoiraghi, hanno incontrato i sottosegretari del ministero degli interni. Salvare casa da gioco e, di conseguenza, il comune potrebbe essere possibile e Roma ha promesso di intervenire tramite la nomina di un commissario straordinario e la creazione di un piano di gestione sostenibile del casinò, che sarebbe ridimensionato. Sulle tempistiche di un tale intervento, però, non è stata data nessuna indicazione, ma potrebbe essere iscritto in dicembre nella legge di stabilità, o in concomitanza con quest'ultima.