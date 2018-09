"Alcune persone mi hanno contattato per chiedermi se non si potesse fare qualcosa per ridurre il rumore", rievoca il verde Urs Scheuss. "Affinché gli animali, cani, gatti, uccelli fossero meno stressati dal rumore".

Fuochi d'artificio "in sordina", si può 02 agosto 2018 - 12:25 Per il bene degli animali, il Comune di Bienne ha tentato quest'anno di diminuire i decibel dei fuochi d'artificio alla Festa nazionale del 1° agosto, pur mantenendo alto il livello dello spettacolo. Pare esserci riuscito. Tutto nasce da un'interpellanza al Consiglio comunale della città bilingue (Biel/Bienne). "Alcune persone mi hanno contattato per chiedermi se non si potesse fare qualcosa per ridurre il rumore", rievoca il verde Urs Scheuss. "Affinché gli animali, cani, gatti, uccelli fossero meno stressati dal rumore". Gli organizzatori dello spettacolo pirotecnico hanno accolto la richiesta, rinunciando ai "colpi di cannone" che indicano l'inizio e la fine, e selezionando i fuochi meno assordanti. Una piccola rinuncia Certo, "un fuoco un po' meno rumoroso o completamente silenzioso più piccolo e meno alto, dunque meno visibile", spiega il responsabile Marc Cattaruzza. Eppure, martedì sera al termine di 20 minuti di esplosioni colorate, solo una parte degli spettatori pareva aver notato la differenza. Segno che si è raggiunto un buon compromesso. Compromesso che al consigliere comunale verde, però, non basta. Il suo obiettivo a lungo termine è tornare a un tradizionale, e silenzioso, semplice falò.