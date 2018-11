Il settimanale di approfondimento della RSI Falò ha confrontato gli approcci commerciali di realtà turistiche consolidate in Svizzera interna o in Italia con quelli ticinesi, tra i più restrittivi dell’intera Svizzera.

Il settore del commercio è in grave difficoltà: 450 negozi e 3'500 impieghi spariti in Ticino negli ultimi 10 anni. Se gli orari d’apertura dei negozi venissero adeguati alle loro abitudini, i turisti potrebbero contribuire a rilanciare il settore?

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Cari turisti, siamo chiusi! RSI Falò, Marzio Pescia e Mariano Snider 05 novembre 2018 - 16:22 Nelle belle serate estive o nei giorni di festa primaverili o autunnali, le città ticinesi che si affacciano sui laghi sono piene di turisti, interessati anche allo shopping. I negozi però sono tutti chiusi. Va bene così oppure bisognerebbe adeguare gli orari d'apertura? Il settore del commercio è in grave difficoltà: 450 negozi e 3'500 impieghi spariti in Ticino negli ultimi 10 anni. Se gli orari d’apertura dei negozi venissero adeguati alle loro abitudini, i turisti potrebbero contribuire a rilanciare il settore? Il settimanale di approfondimento della RSI Falò ha confrontato gli approcci commerciali di realtà turistiche consolidate in Svizzera interna o in Italia con quelli ticinesi, tra i più restrittivi dell’intera Svizzera. Di fronte al boom dell'e-commerce e ai problemi del franco forte e degli acquisti oltre frontiera, diversi imprenditori si sono inoltre inventati un modo nuovo per continuare a prosperare. Nel servizio potete scoprire le storie di alcuni di loro.