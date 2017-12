Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Salari troppo bassi nelle aziende partner di Zalando? 19 dicembre 2017 - 21:02 Una settimana fa i sindacati hanno lanciato l’allarme: nelle aziende di subappalto svizzere di Zalando le condizioni di lavoro sarebbero inaccettabili. La Radiotelevisione svizzera è andata a curiosare. Pessimo salario orario, lavoro su chiamata, contratti a termine e forte pressione sui tempi: le condizioni di lavoro nelle ditte che lavorano per il gigante del commercio online Zalando sono intollerabili. A denunciare la situazione è stato il sindacato Unia. I pacchetti spediti ai clienti svizzeri arrivano dalla Germania, ma vi sono delle ditte elvetiche che si occupano delle restituzioni. La prima, MS Direct, si occupa della Svizzera orientale, la seconda, Ingram Micro, di quella occidentale. I vertici della MS Direct respingono con fermezze. “Versiamo 19.10 franchi lordi come salario iniziale, compresi gli indennizzi per vacanze e festivi”, ha dichiarato il portavoce dell’azienda Sven Bradke. Uno stipendio insufficiente, secondo il sindacato, che rivendica un minimo di 22 franchi l’ora. Troppo però per la ditta, secondo la quale con una cifra simile non potrebbe più svolgere la sua attività in Svizzera. Visto che il dialogo con l’azienda elvetica è stato interrotto, Unia intende ora rivolgersi direttamente al committente.