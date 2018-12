SfruttaZero è un progetto di tipo cooperativo e mutualistico che vede direttamente protagonisti contadini italiani, giovani precari, disoccupati e migranti. Tutt’insieme coltivano e raccolgono pomodori su un terreno alla periferia di Bari per poi venderlo in mercatini o attraverso le botteghe della rete nazionale FuoriMercatoLink esterno . La filiera è interamente autogestita in ogni sua fase, dalla coltivazione alla raccolta e dalla trasformazione alla distribuzione. Quando il progetto è cominciato sono state prodotte 500 bottiglie di pomodoro, quest'anno ne sono state vendute 25'000.

SfruttaZeroLink esterno nasce a Bari nel 2014 dall’associazione Solidaria e dal 2015 viene condiviso con l’associazione Diritti a Sud di Nardò. È un progetto di auto-produzione e vendita di salsa di pomodoro da coltivazioni agro-ecologiche. Una progettualità che parte dal basso come denuncia politica del caporalato e delle logiche di sfruttamento determinate dalla Grande Distribuzione organizzata e che poi si evolve in progetto lavorativo di emancipazione sociale e di rispetto ambientale.

Pomodori solidali per lottare contro il caporalato in Puglia

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Passata di pomodoro etica e solidale RSI News, Dario Lo Scalzo 20 novembre 2018 - 09:04 Contro il caporalato e per l'autodeterminazione delle lavoratrici e dei lavoratori è nata, in Puglia, la realtà di SfruttaZero. SfruttaZero nasce a Bari nel 2014 dall’associazione Solidaria e dal 2015 viene condiviso con l’associazione Diritti a Sud di Nardò. È un progetto di auto-produzione e vendita di salsa di pomodoro da coltivazioni agro-ecologiche. Una progettualità che parte dal basso come denuncia politica del caporalato e delle logiche di sfruttamento determinate dalla Grande Distribuzione organizzata e che poi si evolve in progetto lavorativo di emancipazione sociale e di rispetto ambientale. SfruttaZero è un progetto di tipo cooperativo e mutualistico che vede direttamente protagonisti contadini italiani, giovani precari, disoccupati e migranti. Tutt’insieme coltivano e raccolgono pomodori su un terreno alla periferia di Bari per poi venderlo in mercatini o attraverso le botteghe della rete nazionale FuoriMercato. La filiera è interamente autogestita in ogni sua fase, dalla coltivazione alla raccolta e dalla trasformazione alla distribuzione. Quando il progetto è cominciato sono state prodotte 500 bottiglie di pomodoro, quest'anno ne sono state vendute 25'000.