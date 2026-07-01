Commercio al dettaglio: forte aumento delle vendite in maggio
Forte aumento delle vendite nel commercio al dettaglio in maggio. Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, al netto degli effetti legati ai giorni festivi, il fatturato è cresciuto del 2,2%, ha comunicato oggi l'Ufficio federale di statistica (UST).
(Keystone-ATS) A dare slancio al settore sono state in particolare le stazioni di servizio, i cui ricavi hanno registrato un netto aumento a seguito dell’incremento dei prezzi del petrolio.
Tra le categorie di prodotti, i carburanti hanno registrato la crescita più forte (+5,6%). Anche l’abbigliamento e le calzature hanno registrato un balzo del 5,4%. Gli alimentari, le bevande e i prodotti del tabacco hanno aumentato il fatturato del 3,0%. Per quanto riguarda le altre categorie, esclusi i carburanti, si è registrata solo una crescita minima dello 0,5%.
Complessivamente in maggio i dettaglianti svizzeri hanno venduto più merci: +3,5%, al netto degli effetti sui prezzi. Gli automobilisti hanno però fatto meno rifornimenti a causa degli elevati prezzi della benzina e del diesel: nel settore dei carburanti, le vendite sono diminuite del 5,9%. Le vendite di capi di abbigliamento e calzature sono invece aumentate del 6,6%. I prodotti alimentari, le bevande e i prodotti del tabacco hanno registrato un incremento del 4,0%.
La statistica, fornita mensilmente dall’UST, si basa sui dati di un campione di circa 3000 aziende attive nel settore del commercio al dettaglio in Svizzera. Le imprese più piccole vengono consultate a intervalli trimestrali in merito al loro fatturato mensile.