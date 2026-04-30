Commercio al dettaglio, sensibile aumento dei ricavi
Settore della vendita in sensibile crescita in Svizzera: stando ai rilevamenti dalla società di ricerca di mercato NielsenIQ (NIQ) nel primo trimestre il commercio al dettaglio, nei comparti di attività sottoposti ad esame, ha visto i ricavi salire del 2,7% (su anno).
(Keystone-ATS) Il segmento alimentare ha segnato +3,2%, quello non alimentare +1,8%.
“Il mercato dei beni di largo consumo registra una progressione solida, con chiari impulsi di crescita nel ramo alimentare e dei prodotti freschi”, afferma Silke Volejnik, dirigente di NIQ, citata in un comunicato odierno. “Allo stesso tempo, il comportamento dei consumatori rimane differenziato, poiché gli effetti legati ai prezzi e ai volumi influenzano l’andamento in modo diverso a seconda delle categorie di articoli”.
I dati resi noti da NIQ nell’ambito del suo Markt Monitor Schweiz si basano sulla collaborazione con oltre 40 grandi rivenditori al dettaglio elvetici, che rappresentano circa il 40-50% del fatturato totale del ramo. Non è incluso il commercio specializzato e Markt Monitor Schweiz “non pretende di essere rappresentativo dell’intero mercato”, precisa NIQ.