Shopping in bitcoin tra i negozi di Roma 03 gennaio 2018 - 21:10 Per quanto gli economisti lo considerino un prodotto d'investimento e non una valuta, nelle città sempre più commercianti ed esercenti si attrezzano per incassare bitcoin. Il TG della Radiotelevisione svizzera ha sondato la tendenza tra i negozi di Roma. Il bitcoin come mezzo di pagamento non è diffuso solo a Zugo, Zurigo o Chiasso, che pure stanno diventando luoghi di riferimento per le start-up che sviluppano portafogli digitali e contratti o polizze ad esecuzione automatica. In molte città, i commercianti hanno capito che, al di là delle fluttuazioni sul mercato dei cambi, incassare criptovaluta può convenire, come servizio per attirare nuova clientela. Nella capitale italiana, si possono pagare in bitcoin vestiti, orologi, libri, tappeti e persino case [video sopra]. + Leggi di più sulle iniziative politiche e imprenditoriali a favore del bitcoin in Ticino + Leggi di più sull'evoluzione di Zugo da rifugio fiscale a polo delle criptovalute