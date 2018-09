Il sindaco di Genova Marco Bucci ha ricordato che il ponte Morandi era soprannominato "il ponte di Brooklyn" dai genovesi e quanto è accaduto è una tragedia paragonabile (sempre pensando a New York) alla catastrofe di Ground Zero. "Ma la città non è in ginocchio", ha rimarcato Bucci.

Genova ricorda i suoi 43 morti 14 settembre 2018 - 18:20 Un mese fa il crollo del ponte Morandi: oggi a Genova si è tenuta la cerimonia in ricordo delle 43 vittime. Genova, alle 11.36 di venerdì mattina, ha ricordato le 43 persone uccise nel crollo, avvenuto un mese fa, il 14 agosto, del ponte Morandi. L’intera città ha rispettato un minuto di silenzio durante la cerimonia, con le navi in porto che hanno suonato a lungo le sirene e lo stesso hanno fatto i pompieri genovesi e le ambulanze, accompagnati dalle campane delle chiese cittadine. I negozi e i bar hanno abbassato le saracinesche, taxi e bus hanno spento i motori, la gente in strada si è fermata in raccoglimento. Primi interrogatori La giornata del ricordo coincide con i primi interrogatori davanti ai pubblici ministeri per gli indagati. Due degli ingegneri relatori del parere sullo stato dei lavori, Salvatore Bonaccorso e Antonio Brencich, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I legali di entrambi hanno spiegato che risponderanno quando la procura circostanzierà le accuse ai due tecnici. Anche in tribunale, nel corso degli interrogatori, si è rispettato il minuto di silenzio. Per la giornata di venerdì sono attese le prime operazioni di posizionamento dei sensori di monitoraggio sui monconi del viadotto, mentre il governatore della Liguria Giovanni Toti ha ribadito che, se la ricostruzione resta un’urgenza assoluta per la città, "la giustizia è la prima cosa e serve sapere cosa è successo e cosa ha causato" un disastro di tali proporzioni. Il sindaco di Genova Marco Bucci ha ricordato che il ponte Morandi era soprannominato "il ponte di Brooklyn" dai genovesi e quanto è accaduto è una tragedia paragonabile (sempre pensando a New York) alla catastrofe di Ground Zero. "Ma la città non è in ginocchio", ha rimarcato Bucci.