Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Notte di scontri a Torino 23 febbraio 2018 - 14:11 Torino, nella notte tra giovedì e venerdì, è stata teatro di scontri tra la polizia e i manifestanti di un corteo antifascista che ha tentato di raggiungere l'albergo dove si trovava di Simone di Stefano, candidato premier per Casapound, giunto nella città per un comizio. Sei agenti sono rimasti feriti. Il corteo ha raccolto qualche centinaio di persone fra attivisti dei centri sociali, sindacalisti di base, anarchici, No Tav dalla Valle di Susa, studenti delle scuole superiori, militanti di Potere al Popolo, e si è mosso dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova verso l'hotel. Nei tafferugli, proseguiti nella notte per oltre tre ore, sono rimasti feriti sei agenti del reparto mobile, colpiti da bottiglie e bombe carta: per uno di loro si è reso necessario un intervento chirurgico. Due giovani manifestanti sono stati bloccati e uno è stato trattenuto in stato di fermo. Gentiloni: "Non è un ritorno agli anni '70" Paolo Gentiloni ha denunciato i "gravissimi episodi" di violenza politica che stanno segnando le settimane che portano al voto del 4 marzo. Ma, secondo il premier, non c'è il rischio di un ritorno al clima degli anni '70, perché "siamo perfettamente in grado di impedire che questi episodi abbiano contagio, diventino diffusi". Intanto l'attenzione del Viminale è puntata sulle prossime manifestazioni che vedono sulle strade gli "opposti estremismi", come quelle di sabato a Palermo e Roma, città nella quale tremila uomini delle forze dell'ordine vigileranno sul rischio infiltrati.