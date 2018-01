Diritto d'autore

Maltempo, dopo Carmen arriva Eleanor 02 gennaio 2018 - 12:27 Maltempo senza tregua in Francia. Dopo Carmen, la Francia si prepara ad una nuova tempesta invernale denominata Eleanor. Meteo France ha decretato l'allerta arancione per 21 dipartimenti transalpini, inclusa la regione di Parigi. L'inizio del fenomeno meteorologico è previsto intorno alla mezzanotte con una fine annunciata per le 17 di domani. Nei giorni scorsi, la tempesta Carmen con venti fino a 100 km orari, da ovest a est, ha causato un morto e lasciato almeno 65 mila case senza corrente elettrica, investendo tutta la costa atlantica dalla Bretagna ai Pirenei fino alle regioni centrali. La vittima è stata colpita da un albero ieri sera mentre si trovava nella sua auto a Pau, nel dipartimento dei Pirenei Atlantici, nel sudovest del Paese. Le autorità raccomandano la massima prudenza. A partire da stasera e fino a domani alle 6, anche la Corsica sarà investita da venti violenti con raffiche fino a 160 km orari sulle coste e 150 km orari in montagna, prosegue il sito del quotidiano francese.