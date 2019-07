Il numero di persone con un patrimonio superiore a un milione di dollari in Svizzera è sceso dell’1%. Anche in questo caso a lasciare il segno è stato il crollo dei mercati borsistici. L'indice leader della borsa svizzera ha perso circa l'11% lo scorso anno.

I Paperoni di tutto il mondo, per la prima volta dopo sette anni, non sono diventati più ricchi. Nel 2018 il loro patrimonio complessivo è anzi diminuito, principalmente a causa della contrazione del mercato azionario.

Per la prima volta, dopo sette anni, i Paperoni di tutto il mondo non sono diventati più ricchi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Anche i ricchi piangono (per modo di dire) 10 luglio 2019 - 15:30 Per la prima volta, dopo sette anni, i Paperoni di tutto il mondo non sono diventati più ricchi. I Paperoni di tutto il mondo, per la prima volta dopo sette anni, non sono diventati più ricchi. Nel 2018 il loro patrimonio complessivo è anzi diminuito, principalmente a causa della contrazione del mercato azionario. Il numero dei milionari in dollari è leggermente calato. Secondo un recente studio della società di consulenza Capgemini, l'anno scorso il patrimonio dei ricchi di tutto il mondo è sceso di quasi il 3% rispetto al 2017. Il numero di persone con un patrimonio superiore a un milione di dollari in Svizzera è sceso dell’1%. Anche in questo caso a lasciare il segno è stato il crollo dei mercati borsistici. L'indice leader della borsa svizzera ha perso circa l'11% lo scorso anno.