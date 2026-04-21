Colombia: stop al piano per abbattere gli ippopotami di Escobar

Keystone-SDA

La giustizia colombiana ha sospeso il piano del governo che prevedeva l'abbattimento di almeno 80 ippopotami discendenti dagli esemplari introdotti negli anni '80 dal narcotrafficante Pablo Escobar.

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(Keystone-ATS) La decisione arriva dopo che l’esecutivo aveva indicato l’eutanasia come una delle principali opzioni per contenere la crescita della popolazione, a fronte delle difficoltà incontrate nei tentativi di trasferimento e nei programmi di sterilizzazione.

Il tribunale di Antioquia ha disposto lo stop temporaneo alla misura mentre esamina un ricorso presentato da attivisti e difensori degli animali, che contestano il ricorso all’abbattimento. I ricorrenti sostengono che l’eliminazione degli esemplari possa violare principi di tutela ambientale e benessere animale, chiedendo di privilegiare soluzioni non letali come la sterilizzazione o il trasferimento in aree controllate.

Gli ippopotami, dichiarati specie invasiva nel 2022, sono oggi circa 200 e si concentrano nella regione del Magdalena Medio, dove Escobar aveva creato il suo zoo privato, Fazenda Napoli. Secondo il ministero dell’ambiente, senza interventi la popolazione potrebbe superare i 500 esemplari entro il 2030 e avvicinarsi al migliaio nel 2035, con rischi crescenti per gli ecosistemi locali.