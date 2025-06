Colombia: spari su candidato presidenziale, in condizioni critiche

Keystone-SDA

Il senatore di destra e candidato alle presidenziali colombiane del maggio 2026 Miguel Uribe è rimasto ferito dopo essere stato attinto da colpi d'arma da fuoco a Bogotá. Lo riportano numerosi media locali, mentre il governo parla di un "attacco".

(Keystone-ATS) Uribe, 39 anni, è stato attinto da tre colpi d’arma da fuoco, due alla testa e uno al ginocchio, riferiscono i sanitari giunti sul posto dopo l’attentato durante un comizio elettorale.

Secondo il sindaco di Bogotá Carlos Galán, il senatore, trasportato in ospedale in condizioni critiche, è stato “operato d’urgenza” mentre l'”attentatore è stato interrogato” dopo essere stato tratto in arresto. Uribe “ha superato il primo intervento chirurgico”, ha dichiarato ai media il sindaco, ed è entrato nelle “ore critiche” della convalescenza.

In un video pubblicato sulle reti sociali si vede il candidato che sta tenendo un comizio quando si sentono le esplosioni di numerosi colpi d’arma da fuoco diretti verso il politico. Altre immagini, poi, mostrano Uribe, ormai privo di sensi e sanguinante, poggiato su un’auto bianca mentre alcuni collaboratori tentano di portarlo verso i soccorsi medici.

Il governo del presidente di sinistra Gustavo Petro ha condannato “categoricamente ed energicamente l’attentato”. “Questo è un atto di violenza non solo contro l’integrità fisica del senatore – ha scritto la presidenza in una nota – ma contro la democrazia, la libertà di pensiero e l’esercizio legittimo della politica in Colombia”.

Mentre il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha condannato il tentato omicidio affermando che “questa è una minaccia alla democrazia e il risultato della violenta retorica della sinistra proveniente dai più alti livelli del governo colombiano”. Rivolgendosi a Petro, Rubio ha chiesto di “attenuare la retorica incendiaria e proteggere i funzionari colombiani”.