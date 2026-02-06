Colloqui Iran-Usa, ministro Esteri di Teheran incontra omologo Oman

Keystone-SDA

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato a Muscat l'omologo dell'Oman in vista dei colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti il cui inizio è previsto per la tarda mattinata.

(Keystone-ATS) Araghchi e Badr al-Busaidi “hanno discusso le più importanti questioni bilaterali, regionali e internazionali”, ha riportato l’agenzia di stampa iraniana Mehr, pubblicando una foto dei due diplomatici seduti a un tavolo con le rispettive bandiere nazionali.

Nel corso dell’incontro Abbas Araghchi ha dichiarato che l’Iran è “pronto” a difendersi da “qualsiasi richiesta eccessiva o avventurismo” da parte degli Stati Uniti, aggiungendo che “La Repubblica Islamica usa la diplomazia per difendere gli interessi nazionali dell’Iran”.