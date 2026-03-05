Coira: bambina di 3 anni investita da un furgone

Keystone-SDA

Una bambina di 3 anni è stata investita da un furgone questo pomeriggio a Coira. Lo ha indicato la polizia comunale del capoluogo retico, precisando che la bimba è stata portata all'Ospedale cantonale dei Grigioni con ferite la cui entità non è stata specificata.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le circostanze esatte dell’incidente non sono chiare. Stando ai primi accertamenti, il conducente del furgone ha urtato la bambina di tre anni mentre svoltava in una via. La polizia ha avviato un’inchiesta.