Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Novartis accusata di corruzione in Grecia 07 febbraio 2018 - 21:00 La multinazionale farmaceutica svizzera Novartis è accusata in Grecia di aver corrotto politici e medici locali per innalzare il prezzo e ottenere rapide autorizzazioni dei suoi medicinali. Il parlamento si occuperà della vicenda nei prossimi mesi. Secondo il ministro della giustizia greco Stavros Kontonis, che ha annunciato la consegna degli atti martedì, si tratta del maggior scandalo dalla fondazione della Grecia moderna. "Il prezzo dei farmaci è esploso nell'ultimo anno e in percentuale è cresciuto il doppio che nell'Unione europea", ha osservato. Dieci politici e migliaia di medici È solo diffamazione, sostiene l'ex capo del governo Antonis Samaras, che è nella lista dei politici sospettati di essere invischiati nello scandalo. Novartis avrebbe corrotto due ex premier, otto ex ministri e migliaia di medici per ottenere vie preferenziali all'autorizzazione e gonfiare i prezzi, al fine di dominare il mercato locale. Dell'incarto, frutto di mesi di inchiesta, dovrà occuparsi il Parlamento poiché i politici coinvolti godono dell'immunità. La Camera dovrà decidere se gli inquirenti possono continuare a indagare. La filiale greca di Novartis, da parte sua, ha detto che intende cooperare con la giustizia. Dal 2016, numerose persone sono state interrogate e l'anno successivo i magistrati anti corruzione hanno perquisito i locali della multinazionale nei pressi di Atene.