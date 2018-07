Sul caso, come detto, sta indagando Bellinzona che ha già fatto sapere che verrà informata la Procura cantonale: se queste ipotesi saranno confermate si possono infatti configurare diversi reati, in particolare la violazione del segreto d'ufficio. In ogni caso per i giovani coinvolti, futuri impiegati di commercio, si fa concreta la prospettiva di dover ripetere l'esame il prosssimo anno.

Va all'esame con il testo della prova 04 luglio 2018 - 09:28 L'esito dell'esame finale di alcuni studenti della scuola professionale di impiegati di commercio è sospeso in Ticino. Il sospetto, su cui è disposta un'indagine da parte del Dipartimento cantonale dell'istruzione (DECS) che è destinata ad avere risvolti penali, è che un funzionario o un insegnante di un istituto privato abbiano svelato i contenuti della prova a un candidato che lo scorso mese ha sostenuto il test di diploma in qualità di esterno presso il Centro professionale commerciale di Lugano. Nel corso della prova i docenti si erano infatti insospettiti dalla rapidità con cui l'esaminando aveva consegnato il suo lavoro. Da verifiche preliminari sembra che il giovane abbia poi a sua volta diffuso la soluzione dell'esame ad alcuni colleghi durante una pausa. Sul caso, come detto, sta indagando Bellinzona che ha già fatto sapere che verrà informata la Procura cantonale: se queste ipotesi saranno confermate si possono infatti configurare diversi reati, in particolare la violazione del segreto d'ufficio. In ogni caso per i giovani coinvolti, futuri impiegati di commercio, si fa concreta la prospettiva di dover ripetere l'esame il prosssimo anno.