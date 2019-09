Ma per lo meno - sebbene le canicole degli scorsi mesi siano ormai solo un pallido ricordo – nella Confederazione si potrà godere di condizioni meteorologiche più in linea con la stagione.

La situazione, indicano i meteorologi, dovrebbe migliorare (se non altro a livello di temperature) a partire da sabato, anche se non mancheranno ulteriori precipitazioni, soprattutto nella notte su domenica.

Ad altitudini inferiori le intense precipitazioni, in particolare in Ticino e Grigioni, sono all'origine di alcuni smottamenti.

Le temperature sono in picchiata un po' dappertutto, anche in pianura dove il termometro fatica a superare i 10 gradi, e sopra i duemila metri la coltre nevosa ha raggiunto anche il mezzo metro.

