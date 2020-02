Reportage del TG da Rüeterswil/Atzmännig, dove Andreas non è l'unico agricoltore ad "arrotondare" in inverno.

Intanto sulle piste di Atzmännig, dove lavora Andreas, sono caduti appena 5 centimetri di neve. Per aprire gli impianti ne servirebbero 30. La stessa stazione turistica è in difficoltà.

"Senza queste entrate gli agricoltori dovrebbero organizzarsi in modo totalmente diverso, o addirittura cedere le loro attività", osserva. Non è solo questione di bilancio annuale (fino a un terzo del reddito arriva da attività accessorie) ma anche di contributi per la previdenza, che vengono a mancare.

"Al momento lavoro nel bosco, sgomberando legname e tagliando cespugli e arbusti. Tutti lavori che di solito svolgo in primavera. Dato però che non posso andare allo skilift, li sbrigo ora".

In Svizzera, durante l'inverno, non pochi agricoltori svolgono una seconda attività. Gli impianti di risalita, con il loro picco stagionale, sono un buon esempio di opportunità di impiego. A patto che ci sia la neve. Questo servizio della RSI ci porta nel Canton San Gallo, dove per alcuni contadini rimasti senza occupazione le conseguenze finanziarie si fanno sentire.

