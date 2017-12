Diritto d'autore

Como, migliaia manifestano contro il fascismo 09 dicembre 2017 - 20:36 Migliaia di persone sono scese in piazza sabato a Como in occasione di una manifestazione antifascista organizzata dal Partito Democratico, secondo il quale i partecipanti erano circa 10'000. A Como si è svolta la manifestazione antifascista in risposta all'irruzione di skinhead a una riunione della rete solidale “Como senza frontiere”. Erano presenti diverse personalità politiche, ma nessuna ha parlato dal palco. Invece, 10 ragazzi hanno letto messaggi sull'antifascismo. + Skinheads veneti denunciati a Como “Essere qui è un dovere di tutte le forze democratiche”, ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini. E il presidente del Senato Pietro Grasso a commentato. “Contro i rigurgiti fascisti la miglior risposta è l'impegno per i valori della Costituzione”. E mentre l'ex premier Matteo Renzi definisce quella svoltasi a Como: “Una giornata bellissima”, il leader della Lega Matteo Salvini accusa la manifestazione di sostenere l'immigrazione senza controllo. A poche centinaia di metri, sempre nella città sul Lario, si è svolta una riunione del movimento di estrema destra Forza Nuova. Nonostante qualche timore, tutto si è svolto nella calma.