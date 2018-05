Basato su lunghe interviste nel quale il Pontefice sembra parlare direttamente allo spettatore, la pellicola utilizza anche diverse immagini dei viaggi di Francesco in America del Sud, negli Stati Uniti o in Africa.

Presentato come un viaggio iniziatico nell'universo del Papa, il film, proiettato domenica e lunedì fuori concorso, è articolato attorno a tematiche come l'immigrazione, l'ecologia o la famiglia.

"I miei documentari sono l'espressione di amore e affetto per ciò che voglio condividere con il mondo… In questo momento penso che non ci sia nessuno che ha cose più importanti da dire del Papa, ed è questo che ho voluto condividere.

"Non ho voluto fare un film critico, altri lo possono fare molto bene, la televisione lo fa tutto il tempo", Wenders ha detto all'agenzia Reuters a Cannes dopo la prima proiezione del suo "Pope Francis, a Man of His Word (in Italiano: Papa Francesco: un uomo di parola).

Chi, a Cannes, si aspettava di vedere un ritratto critico di Papa Francesco firmato Wim Wenders è rimasto deluso. Il regista tedesco, già vincitore della Palma d'Oro nel 1984, nel suo ultimo film non nasconde tutto il suo amore e rispetto per il Pontefice.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Wim Wenders porta a Cannes la parola di Papa Francesco 15 maggio 2018 - 09:12 Chi, a Cannes, si aspettava di vedere un ritratto critico di Papa Francesco firmato Wim Wenders è rimasto deluso. Il regista tedesco, già vincitore della Palma d'Oro nel 1984, nel suo ultimo film non nasconde tutto il suo amore e rispetto per il Pontefice. "Non ho voluto fare un film critico, altri lo possono fare molto bene, la televisione lo fa tutto il tempo", Wenders ha detto all'agenzia Reuters a Cannes dopo la prima proiezione del suo "Pope Francis, a Man of His Word (in Italiano: Papa Francesco: un uomo di parola). "I miei documentari sono l'espressione di amore e affetto per ciò che voglio condividere con il mondo… In questo momento penso che non ci sia nessuno che ha cose più importanti da dire del Papa, ed è questo che ho voluto condividere. "Stiamo vivendo in un periodo estremamente immorale e i nostri leader politici, potenti leader, sono emotivamente dei nani. Volevo che a parlarci fosse invece un gigante emotivo", ha proseguito. Presentato come un viaggio iniziatico nell'universo del Papa, il film, proiettato domenica e lunedì fuori concorso, è articolato attorno a tematiche come l'immigrazione, l'ecologia o la famiglia. Basato su lunghe interviste nel quale il Pontefice sembra parlare direttamente allo spettatore, la pellicola utilizza anche diverse immagini dei viaggi di Francesco in America del Sud, negli Stati Uniti o in Africa. È stato il Vaticano a proporre l'idea al regista di "Buena Vista Social Club" e "Paris, Texas". "Ci hanno dato carta bianca e accesso agli archivi. Non abbiamo neanche dovuto insistere. È incredibile", ha spiegato Wenders.