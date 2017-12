Diritto d'autore

Utilizzare l'articolo

La storia racchiusa in una bobina 11 dicembre 2017 - 21:50 Acquistate per caso al mercato delle pulci di Coira, delle bobine cinematografiche risalenti agli anni ’20 si sono rivelate essere un piccolo tesoro per la storia dei Grigioni e soprattutto della Val Lumnezia di quegli anni. Un secolo fa la Svizzera non era la terra di immigrazione che conosciamo oggi. Anzi, dalla Confederazione e soprattutto dalle valli più povere si partiva per cercare fortuna. In Australia, in Sudamerica, negli Stati Uniti… Ed è proprio negli Stati Uniti che nel 1913, a 19 anni, emigra Gion Pieder Casanova. Oltreoceano il giovane grigionese lavora come cameramen per la Fox News, un’importante casa di produzione. Qualche anno dopo il suo arrivo, la Fox News propone a Casanova di ritornare nei Grigioni, per documentare agli americani la vita in una terra di montagna, martoriata da valanghe e frane. Una vita racchiusa nelle bobine girate da Casanova riscoperte al mercato delle pulci di Coira e che verranno ora restaurate.