Cina: almeno 90 morti in miniera di carbone

Keystone-SDA

Sono almeno 90 i morti in un'esplosione di gas avvenuta in una miniera di carbone nella Cina settentrionale, secondo quanto riportato dai media statali cinesi. Si tratta del più grande disastro minerario nel Paese negli ultimi 17 anni.

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(Keystone-ATS) Al momento dell’esplosione, nella miniera di Liushenyu, nella provincia dello Shanxi, si trovavano 247 operai, secondo l’agenzia Xinhua. La maggior parte di loro è stata portata in superficie.

Sul posto sono intervenuti 345 soccorritori, che in precedenza avevano cercato “intensamente” nove persone ancora disperse, ha aggiunto l’agenzia di stampa. Nel 2009, 108 persone persero la vita in un’esplosione in una miniera nella provincia nord-orientale di Heilongjiang.