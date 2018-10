Non è la prima volta che succede in Svizzera. Nel 1987 ben 120 si ammalarono dopo aver consumato del formaggio Vacherin contaminato. I morti furono 30.

I casi sono stati registrati in sei diversi cantoni (Neuchâtel, Vallese, Ticino, Zurigo, Svitto e Argovia), ciò che rende più complicato il lavoro di analisi per capire qual è l'origine dell'infezione.

La listeriosi può essere contratta mangiando del cibo contaminato, in particolare carne e pesce crudi o poco cotti e formaggi preparati con latte non pastorizzato.

La listeriosi è un'infezione batterica che può essere pericolosa in particolare per gli anziani, le persone immunodepresse e le donne incinte. Negli ultimi mesi sono stati 12 i casi riscontrati, due dei quali mortali. Tanti, in un periodo così breve. Il ceppo del batterio che provoca questa rara mattia è lo stesso in tutti i casi, le autorità ritengono dunque anche la fonte sia la stessa.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Listeriosi, autorità a caccia dell'origine dell'infezione 16 ottobre 2018 - 10:09 Da giugno un numero insolito di casi di listeriosi è stato rilevato dall'Ufficio federale della sanità pubblica, che sta ora cercando la fonte del batterio. La listeriosi è un'infezione batterica che può essere pericolosa in particolare per gli anziani, le persone immunodepresse e le donne incinte. Negli ultimi mesi sono stati 12 i casi riscontrati, due dei quali mortali. Tanti, in un periodo così breve. Il ceppo del batterio che provoca questa rara mattia è lo stesso in tutti i casi, le autorità ritengono dunque anche la fonte sia la stessa. La listeriosi può essere contratta mangiando del cibo contaminato, in particolare carne e pesce crudi o poco cotti e formaggi preparati con latte non pastorizzato. I casi sono stati registrati in sei diversi cantoni (Neuchâtel, Vallese, Ticino, Zurigo, Svitto e Argovia), ciò che rende più complicato il lavoro di analisi per capire qual è l'origine dell'infezione. Non è la prima volta che succede in Svizzera. Nel 1987 ben 120 si ammalarono dopo aver consumato del formaggio Vacherin contaminato. I morti furono 30.